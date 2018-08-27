В «Ювентусе» объяснили низкую результативность Роналду

Роналду выходил в стартовом составе своей команды в двух первых турах чемпионата Италии, однако отличиться забитыми мячами не смог.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду после двух туров Серии А. Его слова приводит Eurosport.

«Итальянский футбол сильно отличается от испанского, и он понимает это. Роналду хорошо адаптируется. Он скромный парень, я доволен его вкладом в нашу игру», — заявил Аллегри.

По словам тренера, игра против «Лацио» отличалась от матча с «Кьево». «В начале матча мы куда-то спешили. Было много энтузиазма в связи с первой домашней игрой Роналду, однако нужно было быть более терпеливыми. Я доволен нашей игрой», — отметил он.

Роналду выходил в стартовом составе своей команды в двух первых турах чемпионата Италии, однако отличиться забитыми мячами не смог. В игре против «Лацио» (2:0) форвард сделал голевую передачу на Марио Манджукича. Португалец перешел в туринский клуб из мадридского «Реала» за 100 миллионов евро.

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