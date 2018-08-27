Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Выявлено продлевающее жизнь количество сна

6-8 часов сна в сутки снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и продлевает жизнь.

Фото : Michaela Begsteiger / Globallookpress.com27 августа 2018, 10:41

Греческие и испанские ученые выяснили, что 6-8 часов сна в сутки снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и продлевает жизнь. При этом, если человек спит меньше шести часов в сутки или часто просыпается ночью, то у него увеличивается вероятность появления бессимптомного атеросклероза. Об этом сообщается в пресс-релизах на EurekAlert!, пишет Lenta.ru.

В первой работе специалисты проанализировали данные, полученные за последние пять лет в ходе 11 проспективных исследований, когда в течение долгого времени наблюдаются несколько групп людей, различающиеся по определенным признакам. В общей сложности, было обследовано более одного миллиона здоровых взрослых пациентов (1000541 человек). Они были разделены на три условные группы, в одной из которых люди спали менее шести часов в сутки, во второй — более восьми часов, а третья была контрольной (шесть-восемь часов сна в сутки).

Оказалось, что в течение 9,3 лет наблюдения по сравнению с контрольной группой у остальных пациентов риск ишемической болезни сердца и инсульта повышался на 11 и 33 процента, соответственно.

В другом исследовании приняли участие 3 974 добровольцев, которые в течение семи дней носили устройства, отслеживающие качество сна. Средний возраст испытуемых составил 46 лет. Оказалось, что у тех, кто спал менее шести часов в сутки или имели фрагментированный сон, увеличивался риск атеросклероза, ожирения и диабета.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты