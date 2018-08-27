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Курс доллара немного подрос на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 360,79 тенге за доллар.

Фото : otyrar.kz27 августа 2018, 11:26

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 360,79 тенге за доллар, объем торгов – 45,25 млн долларов.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3625 тенге за рубль, объем торгов – 10 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 52,9864 тенге за юань, объем торгов – 450 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 361,5-362,5 тенге, евро - 419,9-421,9 тенге, рос.рубля - 5,37-5,42 тенге.

В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.


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