Курс доллара немного подрос на утренних торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 360,79 тенге за доллар.
Фото : otyrar.kz27 августа 2018, 11:26
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 360,79 тенге за доллар, объем торгов – 45,25 млн долларов.
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3625 тенге за рубль, объем торгов – 10 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 52,9864 тенге за юань, объем торгов – 450 тыс. юаней.
В обменниках курс доллара - 361,5-362,5 тенге, евро - 419,9-421,9 тенге, рос.рубля - 5,37-5,42 тенге.
В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
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