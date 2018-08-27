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Мобилизационное учение с военнообязанными проведено в региональном командовании "Восток"

В ходе учения отрабатывался весь комплекс мероприятий по мобилизационной подготовке.

Фото : Министерство обороны РК27 августа 2018, 11:28

В региональном командовании "Восток" на общевойсковых полигонах "Шығыс" и "Майлино" прошло мобилизационное учение с практической поставкой военнообязанных, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК.

Основной целью учения стало совершенствование уровня подготовки знаний всеми должностными лицами своих функциональных обязанностей при переводе подразделений с мирного на военное положение.

В ходе учения отрабатывался весь комплекс мероприятий по мобилизационной подготовке, в частности вопросы взаимодействия воинской части с комплектующими департаментами, управлениями и отделами по делам обороны по вопросам поставки, приема и распределения личного состава.


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