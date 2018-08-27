В "Самрук-Қазына" требуется HR-директор

Желателен опыт работы в производственной структуре.

Фонд "Самрук-Қазына" 23 августа объявил конкурс на замещение вакантной должности директора департамента управления человеческими ресурсами. Информация о вакансии появилась на официальном сайте Фонда, передает корреспондент Zakon.kz.

Фонд выставляет четкие и довольно высокие требования к будущему директору, который будет отвечать за кадровую политику холдинга: помимо профильного высшего образования кандидату желательно иметь степень магистра, МВА или PhD в области управления. У претендента должен быть солидный работы в управлении персоналом в производственной или инвестиционной компании, финансовом институте или в группе компаний АО "Самрук-Қазына". В объявлении подчеркнуто, что желателен опыт работы именно в производственной структуре. Скорее всего, это связано с тем, что в Группу Фонда входят национальные компании с многотысячными производственными коллективами.

Судя по перечисленным требованиям Фонд хочет найти опытного управленца с навыками аналитика, стратега и методолога, так как в его обязанности будет входить не только внедрение лучших международных практик в области управления человеческими ресурсами и корпоративной культуры, но и непосредственное участие в формировании стратегических документов Фонда.

Напомним, в мае этого года на международной конференции по управлению человеческими ресурсами председатель правления АО "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов заявлял о том, что в Фонде и его портфельных компаниях будут внедрены единые процедуры конкурсных отборов персонала, предусматривающие прозрачность отбора кандидатов.

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