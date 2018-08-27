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Казахстанская каратистка завоевала шестое «золото» на Азиаде

Эта медаль стала для нашей страны 42-й по счету.

Фото : пресс-служба НОК РК27 августа 2018, 11:37

Казахстанская каратистка Гузалия Гафурова выиграла золотую медаль Азиатских игр-2018 в Джакарте и Палембанге (Индонезия), сообщает Sports.kz.

В финальном поединке весовой категории до 68 килограммов наша соотечественница взяла верх над китаянкой Тан Линьлинь.


Перед этим Гузалия одержала победы над узбечкой Дильдор Аннадурдиевой, Пегах Зангенехкаркути из Ирана и вьетнамской спортсменкой Тхи Нгуен.

Эта медаль стала для нашей страны 42-й по счету на текущей Азиаде и шестой наградой высшей пробы. Также в копилке Казахстана восемь серебряных и 28 бронзовых медалей. Игры в Индонезии завершатся 2 сентября.

Ранее сообщалось, что казахстанец Руслан Исраилов завоевал золотую медаль в джиу-джитсу на Азиаде-2018. Он принес пятое "золото" в копилку сборной Казахстана.


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