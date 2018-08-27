Осеннее похолодание ожидает Казахстан в ближайшие дни
Лишь на западе Казахстана ожидается жаркая погода без осадков.
Фото : DonNews27 августа 2018, 11:49
Синоптики распространили прогноз погоды на 28-30 августа 2018 года, передает Zakon.kz со ссылкой на РПГ "Казгидромет".
По данным синоптиков, в предстоящие трое суток дожди с грозами в большинстве областей республики будут вызывать атмосферные фронт высотного циклона, расположившегося над Казахстаном.
"По-осеннему прохладная погода с температурой воздуха ниже климатической нормы на 2-3°С сохранится в северных и центральных областях, а на востоке, юге и юго-востоке с прохождением холодного атмосферного фронта температура воздуха понизится и также будет на 1-3°С ниже нормы. Лишь на западе Казахстана под влиянием отрога антициклона в приземном слое и юго-западных тропосферных потоков, приносящих горячий воздух с районов Малой Азии, ожидается жаркая и без осадков погода с максимальной температурой плюс 28…35°, местами и плюс 40°С", - сообщили в "Казгидромете".
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