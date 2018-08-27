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Гражданка Турции с поддельными документами на детей пыталась пересечь границу

Ее документы в порядке.

Фото : Сызранец заявил об угоне машины, чтобы избежать наказания за совершенн27 августа 2018, 12:07

В международном аэропорту Алматы задержана гражданка Турции с поддельными документами детей, передает zakon.kz.

Как отмечается в пресс-релизе ОПК, 25 августа в зале вылета международного аэропорта «Алматы» в ходе оформления рейса SU-1941 сообщением «Алматы-Москва» пограничники отряда пограничного контроля «Алматы» задержали гражданку Турции, 1981 г.р., в сопровождении троих детей.

У самой женщины документы были в порядке, но от пограничников не ускользнула явное беспокойство написанное на ее лице. Документы были в порядке и у старшего сына. Причина беспокойства женщины выяснилась при проверке документов ее младших сыновей, К.М., 2006 г.р. и К.Х. 2008 г.р.. В ходе углубленного изучения, пограничники выявили что документы на детей имеют признаки частичной подделки (аппликации бланка данных).

Данный факт зафиксировано в КУИ и передано по подследственности в линейный отдел внутренних дел МВД РК.


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