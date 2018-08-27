В Сухопутных войсках прошло двустороннее командно-штабное учение

Проведение учения позволило оценить уровень оперативной подготовки офицеров и органов управления оперативно-тактического звена.

Под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил РК генерал-майора Мурата Бектанова на полигоне "Шығыс" проведено двухстепенное двустороннее командно-штабное учение с органами управления Десантно-штурмовых войск и регионального командования "Восток", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

Главной целью учения стала проверка боеготовности органов управления и их способности в установленные сроки выполнить поставленные задачи по предназначению, а также повышение слаженности в принятии решений. Данное учение проводится в соответствии с планом подготовки органов управления соединений и частей Сухопутных войск Вооруженных сил Казахстана на 2018 год.

В период учения отрабатывались учебно-боевые задачи, для выполнения которых личный состав Десантно-штурмовых войск был переброшен на расстояние свыше 1000 километров с использованием железнодорожного транспорта и военно-транспортной авиации в Восточно-Казахстанскую область на территорию учебного полигона "Шығыс". После сосредоточения оперативных составов двух органов военного управления на учебном полигоне состоялось принятие решения и планирование операции.

Проведение учения позволило оценить уровень оперативной подготовки офицеров и органов управления оперативно-тактического звена.

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