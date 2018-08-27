Младенческая смертность снизилась на 2,4% в РК за полгода

Анализ возрастной структуры младенческой смертности показал, что 32,6% составляет ранняя неонатальная смертность.

В Казахстане за 6 месяцев 2018 года отмечается снижение показателя младенческой смертности на 2,4% . Об этом сообщила директор научного центра педиатрии и детской хирургии Риза Боранбаева Риза на брифинге в региональной службе коммуникаций города Алматы, передает Zakon.kz.

По ее словам, выше республиканского значения остаются показатели в Костанайской области - 13,0%, Северо-Казахстанской – 12,3%, Актюбинской – 10,0%, Атырауской – 9,8%, Мангыстауской - 9,6%, Алматинской– 9,4%, Восточно-Казахстанской - 9,4% и в Южно-Казахстанской – 8,7% областях.

Анализ возрастной структуры младенческой смертности показал, что 32,6% (6 мес. 2017 г. – 35,8%) составляет ранняя неонатальная смертность, 23,5% (6 мес. 2017 г. – 24,2%) поздняя неонатальная смертность и 43,9% (6 мес. 2017 г. – 40%) составляет постнеонатальная смертность.

В структуре причин младенческой смертности ведущими являются – состояния, возникающие в перинатальном периоде - 53,4% (6 мес. 2017 г. – 53,7%), врожденные пороки развития (далее - ВПР) – 20,8% (6 мес. 2017 г. – 24,3%), инфекционно-паразитарные заболевания – 5,4% (6 мес. 2017 г. – 4,3%), заболевания органов дыхания - 4,8% (6 мес. 2017 г. – 4%) и на пятом лидирующем месте – несчастные случаи - 4,2% (6 мес. 2017 г. – 4,7%).

Структура состояний перинатального периода представлена следующими патологиями: на 1-м месте - дыхательные и сердечно-сосудистые нарушения, показатель которых составляет – 67,1% (6 мес. 2017 г. – 65,5%).

2-е место занимают инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода – 16,2%, в том числе сепсис – 80,5%. Частота развития внутриутробных пневмоний и инфекционных заболеваний находится в прямой зависимости от низкого индекса здоровья матерей и наличия у них воспалительных заболеваний урогенитального тракта.

На 3-м месте – геморрагические и гематологические нарушения – 10,7% . В том числе внутричерепное и нетравматическое кровоизлияние 89,7%.

Как отметила Борнабаева, настораживает факт роста младенческой смертности от родовой травмы в 1,4 раза с 0,8% за 6 мес. 2017 г. до 1,1% за 6 мес. 2018 г. Смертность младенцев в результате родовой травмы зарегистрирована в: Южно-Казахстанской (2 детей – 3,0%), г. Астана (1-ребенок – 4,8%), Карагандинской (1 ребенок – 3,2%) и в Алматинской (1 ребенок – 1,8%) областях. В I полугодие 2017 года в г. Астана также был зарегистрирован 1 случай смертности ребенка от родовой травмы в раннем неонатальном периоде, что составило 5,5%.

По ее словам, проведенный анализ причин потерь новорожденных в неонатальном периоде показывает, что смертность новорожденных при таких управляемых состояниях, как родовая травма, дистресс-синдром, асфиксия и внутриутробная пневмония, предотвратимы и зависят от тактики ведения беременности, родов и своевременного проведения адекватной, неагрессивной реанимации и интенсивной терапии новорожденным.

В структуре младенческой смертности как и в I полугодие 2017 года, наибольший удельный вес составляют: врожденные пороки сердца – 50,8% (6 мес. 2017 г. – 45,4%), другие врожденные аномалии (ВПР кожи и подкожной клетчатки, скелета и затрагивающие несколько систем) – 18,3% (6 мес. 2017 г. – 19,8%) и ВПР органов пищеварения – 12,0% (6 мес. 2017 г. – 14,4%), . Директор центра отметила, что сохраняющееся неблагополучное положение рождения детей с ВПР в стране во многом связано с состоянием здоровья женщин репродуктивного возраста и качеством оказания перинатальной помощи.

Несмотря на проводимый пренатальный скрининг беременных женщин с целью диагностики врожденных пороков, выявляемость пороков остается на низком уровне, что приводит к увеличению числа рожденных детей с ВПР и росту показателя смертности от ВПР. Приведенные выше данные говорят о качестве проведенного пренатального скрининга в медицинских организациях ПМСП регионов.

В структуре младенческой смертности детей от управляемых причин отмечается рост случаев смерти детей на 10,8% за счет роста смертности от инфекционно-паразитарных заболеваний от 4,3% до 5,4% и от заболеваний органов дыхания от 4,0% до 4,8%. Вышеуказанные причины МлС являются предотвратимыми и связаны не только с несовершенством работы первичного звена здравоохранения, но с оказанием медицинской помощи на стационарном уровне.

Предотвращение смерти детей до одного года от данных причин является резервом снижения детской и младенческой смертности.

В структуре причин постнеонатальной смертности лидирующее место занимают ВПР, несовместимые с жизнью – 28,1% (6 мес. 2017 г. – 32,6%). На втором месте в структуре причин ПостНС - состояния, возникшие в перинатальном периоде 17,8% (6 мес. 2017 г. -18,0%).

На третьем месте – инфекционно-паразитарные заболевания - 12,2 % (6 мес. 2017 г. – 10,7%) с тенденцией к росту на 14%, на четвертом - заболевания органов дыхания – 10,2% (6 мес. 2017 г. – 10,0%), также с динамикой к увеличению на 2%. На пятом лидирующем месте - несчастные случаи с тенденцией к снижению на 11,4% и составляют 7,8% (6 мес. 2017 г. – 8,8%).

«Смертность детей в поснеонатальном периоде обусловлена поздней диагностикой ВПР, особенно таких пороков, как врожденные пороки сердца, некачественным патронажем и нарушением правил ухода за ребенком», - заключила Р.Боранбаева.

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