Алматинец переплыл Иссык-Куль

Он проплыл 15.5 км за 5 часов 28 минут.

Алматинец Даулет Курманбаев переплыл озеро Иссык-Куль. Об этом он написал в Facebook, передает Zakon.kz.

"Все это время был наедине с ИК. Общался с ним. Он был чист, как райские воды. Озеро поведало мне секреты. Главный из них прост: мои близкие, жена, дочки, братишка, папа, сестра вот, что самое ценное в жизни. А все медали, машины, дома, почести, регалии - все это мишура, ведь она не имеет души", - написал Курманбеков.

Он художественно описал встречу с озером.

"Я подружился с ИК и волны качали меня. Он игрался со мной, плеская в рот и нос воду, тогда я дышал в другую сторону. А во время штиля мы оба молчали и смотрели на заснеженную шапку гор. которая вела меня к финишу", - написал он.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, первым дистанцию преодолел 31-летний россиянин Арсений Елисеев, живущий в Казахстане. Он является профессиональным триатлетом, имеет спортивный титул Iron Man. Второе место завоевал 54-летний депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Турусбеков. Третье место у Даулета Курманбаева, четвертое — у кыргызстанца Кайрата Талантбекова.

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