Иран и Сирия заключили соглашение о военном сотрудничестве

С иранской стороны документ подписал министр обороны Амир Хатами, с сирийской - его коллега Али Абдалла Аюб

Министерства обороны Ирана и Сирии подписали договор о расширении военно-технического сотрудничества. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

По его данным, документ с иранской стороны подписал министр обороны Амир Хатами, а с сирийской - глава оборонного ведомства Али Абдалла Аюб.

"Это соглашение создает широкие возможности для развития двустороннего взаимодействия", - заявил по итогам переговоров Хатами. Аюб отметил, что "в Сирии закончился военный этап и начинается период восстановления страны". "Подписание военно-технического соглашения свидетельствует о развитии сотрудничества между Тегераном и Дамаском", - добавил он.

Кроме того, Амир Хатами отметил, что Иран готов участвовать в восстановлении Сирии и содействовать ей в разработке вооружений. "Иранский частный сектор имеет достаточный потенциал, чтобы помочь сирийским народу и правительству в процессе восстановления страны. Исламская Республика Иран также обладает большой военной мощью и может помочь Сирии в разработке вооружений", - приводит слова министра агентство Mehr.

Министр обороны Ирана прибыл 26 августа с двухдневным визитом в Сирию. Хатами провел переговоры с несколькими сирийскими министрами, а также с президентом страны Башаром Асадом.

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