Самым главным в череде событий станет концерт с участием звезд казахстанской эстрады, который пройдет вечером на Городской площади перед акиматом.

Управление культуры и спорта города Астаны распространило информацию о том, какие мероприятия пройдут в Астане ко Дню Конституции, передает Zakon.kz.

30 августа страна отметит один из самых важных государственных праздников – День Конституции Республики Казахстан. В честь праздника акимат столицы организует ряд культурно-массовых мероприятий.

Самым главным в череде событий станет концерт с участием звезд казахстанской эстрады, который пройдет вечером на Городской площади перед акиматом. На праздничном концерте под открытым небом для гостей и жителей города выступят Гадылбек Жанай, Дастан Оразбеков, Гульнур Оразымбетова, Бейбит Корган, Маржан Арапбаева, Дос, Канат Умбетов, Алмас Кишкенбаев, Курмаш Маханов, ведущими вечера будут известные шоумены Азамат и Антон!

Концерт могут посетить все желающие, начало в 18:00, программа продлится до 23:00 часов.

Концертные программы ко Дню Конституции в рамках мероприятия «Думанды Сарыарка» будут также проходить во всех пригородных поселках Астаны. Популярные исполнители, танцевальные и музыкальные коллективы, артисты столичного театра кукол, аниматоры, ростовые куклы с интерактивными развлечениями и цирковые артисты выступят для жителей 10 пригородных массивов – Пригородный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар, Өндіріс, Железнодорожный, Үркер, Коктал, Промышленный и Казгородок. Концерты будут проходить в 15:00 и в 19:00.

Стоит отметить, что пригородные концерты «Думанды Сарыарка» начали проводиться с 1 июня и продлятся до 2 сентября. Выступления проходят на открытых площадках и являются бесплатными для всех желающих.

В музее им. Сакена Сейфуллина открылась выставка «Ата заң – азаттықтың алтын арқауы», посвященная Дню Конституции. Экспозицию можно посетить с 10:00 до 18:00 часов, она продлится до 31 августа. Также тематические выставки пройдут в музее «Алжир» и во Дворце Независимости.

Кроме того, 29 августа в преддверии Дня Конституции в Ледовом дворце «Барыс арена» состоится второй Ежегодный международный фестиваль «Астана Дауысы». В рамках фестиваля, который организует Управление культуры и спорта города Астаны, пройдет церемония вручения статуэток исполнителям современной музыки из разных стран мира.

На одной сцене выступят артисты, возглавляющие музыкальные рейтинги Грузии, Швеции, Латвии, Молдовы, Армении, Узбекистана, Украины, России и Казахстана. В этом году на Astana Dausy выступят Ninety One, Ерке Есмахан, победитель конкурса «Евровидение-2012» Loreen, Интарс Бусулис, DoReDos, СЕВАК, Согдиана, ALEKSEEV, Григорий Лепс, Ани Лорак и Филипп Киркоров.

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