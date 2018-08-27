Военнослужащий пытался совершить суицид в Алматинской области

Попытка суицида не связана с прохождением воинской службы.

Военнослужащий попытался покончить с собой в Алматинской области, передает BNews.

По сведениям министерства обороны РК, 24 августа 2018 года военнослужащий войсковой части 12740 пгт. Сарыозек рядовой Мезенцев А.П. совершил попытку суицида.

"В данный момент состояние военнослужащего удовлетворительное, оказывается квалифицированная медицинская помощь. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что попытка суицида не связана с прохождением воинской службы. В настоящее время компетентными органами по данному факту ведется досудебное расследование", - отметили в ведомстве.

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