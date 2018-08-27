Вице-министр Кожагапанов раскритиковал автодорогу на Алаколь

Уже начато строительство четырёхполосной дороги с разделительным барьером.

Вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов раскритиковал автодорогу по направлению от Талдыкоргана до озера Алаколь, передаёт корреспондент BNews.kz.

По словам вице-министра, в 2017 году на озере Алаколь отдохнули около 750 тысяч туристов, из которых 180 тысяч приехали из России. Однако автодорога по направлению к туристическому объекту оставляет желать лучшего.

"У нас сегодня дорога от Талдыкоргана до Алаколя не очень хорошая. Я сам за рулём машины ездил на Алаколь. По такой дороге очень сложно ездить – дорога как после Сталинградской битвы. Мы ехали туда девять часов из Алматы, это при том, что 350 тысяч человек туда ежегодно приезжают", - заявил Кожагапанов в ходе очередного заседания Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

Он добавил, что на сегодняшний день нацкомпания "Казавтожол" по поручению правительства РК начала строительство этой дороги.

"Это будет четырёхполосная дорога с разделительным барьером, там будут объекты придорожного сервиса. У нас количество туристов, которые будут посещать Алаколь, увеличится в разы. Но где они будут жить? Нужны отели. Бизнес готов, но бизнес говорит – постройте дорогу, подведите сети, и мы придём и будем строить отели. Сегодня, к слову, там уже 16 отелей, причём один из них будет вводиться в этом году – четыре звезды как минимум, 250 номеров", - рассказал вице-министр.

По его словам, у многих объектов в Восточно-Казахстанской области есть потенциал для развития, если их поддержит государство.

"Здесь, наверное, нужно будет подключиться республиканскому бюджету и международным финансовым институтам. Мы сегодня тесно работаем с Азиатским банком развития и Всемирным банком, которые одну из своих серьёзных задач видят в развитии туризма в развивающихся странах", - заключил Кожагапанов.

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