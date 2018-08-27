Лоб в лоб столкнулись автобусы по Тимирязева в Алматы

Авария спровоцировала серьезную пробку.

ДТП с участием двух автобусов произошло на пересечении улиц Тимирязева - Манаса, передает inAlmaty.kz.

Два автобуса, следовавших по маршруту №18 и №80, допустили лобовое столкновение. Авария спровоцировала серьезную пробку по улице Тимирязева, где в эти дни проходит масштабная реконструкция.

К слову, через час последствия ДТП были устранены, движение автомобилей восстановлено.

Напоминаем, что в Алматы идет запуск линии БРТ по улице Тимирязева, между улицами Байтурсынова и Байзакова. На этом участке до 10 сентября экипажи дорожно-патрульной полиции будут работать в разъяснительном и профилактическом формате.

Кроме того, в связи с дорожно-строительными работами по ул.Тимирязева при реконструкции линии BRT движение личного автотранспорта от ул.Розыбакиева до ул.Байзакова будет временно приостановлено с 14:00 часов 27 августа до 06:00 часов 29 августа.

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