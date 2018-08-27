Мошенница в Кызылординской области присвоила 9 млн тенге за снятие порчи

Ее приговорили к пяти годам лишения свободы

Мошенница с юга Казахстана внушила знакомой женщине, что на той порча, и присвоила себе 8 миллионов 853 тысячи тенге, передает Спутник.

Как сообщили в департаменте внутренних дел Кызылординской области, эти деньги потерпевшая отдала преступнице в несколько приемов якобы за то, чтобы порчу снять, а также сделать приворот на деньги.

Как пояснила своей жертве мошенница, денег за экстрасенсорные обряды надо давать как можно больше, так как результат будет пропорционален затраченной сумме.

"Никакого результата не было, — сообщили в ДВД области. – А было обычное выманивание денежных средств, то есть мошенничество".

Экстрасенсом женщина, внушавшая знакомой, что на той лежит потустороннее вмешательство, не была, и ничего за полученные деньги не делала.

"Когда жертва преступления, наконец, почувствовала обман, ведь вокруг неё ровным счетом ничего не происходило, она пошла в полицию, — сообщили в ДВД. – В итоге было заведено уголовное дело, которое дошло до суда, и суд приговорил мошенницу к пяти годам лишения свободы".

Также полицейские рассказывают, что с большими суммами люди к лжеэкстрасенсам ходят редко, это исключительный случай. Обычно мошенники с юга специализируются на земельном, квартирном и кредитном вопросах. Самый "доходный" для них вопрос – квартирный, здесь речь часто идет о нескольких миллионах тенге за якобы помощь в приобретении нового жилья по госпрограмме вне очереди.

Всего же за семь месяцев 2018 года по Кызылординской области зарегистрировано 418 фактов мошенничества, сообщили в полиции. За совершение подобных преступлений задержаны 162 человека, из которых 109 – женщины.

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