Как отразится на казахстанцах перевод курса тенге к доллару на другую систему расчетов

Своим мнением по этому поводу поделились казахстанские эксперты-экономисты.

С 10 сентября 2018 года официальный курс тенге к доллару США будет устанавливаться на основе среднебиржевого курса по итогам основной и дополнительной сессий, со сроками расчетов Т+1 на АО «Казахстанская фондовая биржа». Согласно ожиданиям экспертов Нацбанка, это будет стимулировать совершенствование систем прогнозирования ликвидности в банках второго уровня, что позволит избегать всплесков волатильности как на валютном, так и на денежном рынке. Как данное новшество отразится на простых казахстанцах и окажет ли практическое влияние на формирование курса валют, журналист Zakon.kz поинтересовался у известных казахстанских экономистов.

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Курс тенге к доллару переводят на другую систему расчетов

По мнению экономиста Рустема Жансеитова, переход на другую систему расчетов, по сути, ни на что не повлияет. Просто сама методика расчета привязывается к более стандартной международной практике, и считается, что курс будет более прогнозируемым, так как изменяется время фиксации курса. Но на самом курсе это никоим образом не скажется.

«Поэтому я не вижу в этом каких-то глобальных изменений. Может быть, это как-то облегчит ведение бухгалтерской документации тем, кто занимается скупкой валюты, но не думаю, что это будет как-то способствовать укреплению тенге. На мой взгляд, это просто чисто технический момент. И в том, что это позволит привлечь новых игроков на рынок, я тоже сомневаюсь. Все те игроки, что сейчас у нас торгуют на бирже, примерно известны. Это в основном одни и те же люди, и как правило, они заранее знают, кто сколько и когда «выкинет» валюты, в каких объемах ее можно покупать», – говорит экономист.

Он отметил, что если бы у нас были какие-то глобальные объемы торгов, сопоставимые, например, с Ньюйоркской биржей, то было бы совсем другое дело. Но учитывая, что у нас этот рынок довольно мелкий и игроки все известны, то можно предположить с большой вероятностью, что они по большому счету и без биржи могут между собой договориться.

С мнением коллеги относительно практической пользы от данного нововведения согласен экономист Ерлан Ибрагим. По его словам, изменение методики расчета курса тенге к доллару просто привяжет его к более стандартной международной практике, а самим игрокам рынка немного проще будет в расчетах, потому что курс будет долгосрочный, так берется с расчетами на завтра. Но для обычного казахстанца это не будет играть никакой роли – сам курс доллара к тенге зависит от экономических и политических событий. А то что, грубо говоря, взяли цифру сегодняшнюю и додержали ее до завтра, здесь никакой роли не играет.

«На мой взгляд, для непосредственных участников рынка это будут какие-то определенные организационные и технические моменты . Но в целом на рынок валюты или на курс тенге это существенного влияния оказывать не будет. Большинство простых казахстанцев этого как бы даже и не заметят. Ведь на курс тенге влияют более существенные факторы. Это состояние экономики, стоимость нефти, курс рубля. А планируемый переход на Т+1 существенного влияния на курс тенге не будет иметь. Также, я думаю, что с введением новой системы расчетов не произойдет каких-то явных изменений, которые рынок прямо ощутит. То есть это просто такая формальность, которая делает удобнее работу для непосредственных участников рынка и может как-то облегчит ее. Наверное и сам рынок станет чуть-чуть более прогнозируемый. Мы же сами, как простые обыватели, особой разницы не ощутим», – считает Е. Ибрагим.

Владимир Демидов

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