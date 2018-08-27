Россияне резко возненавидели цыган и азиатов

Растет популярность ранее широко распространенного среди националистов лозунга «Россия для русских».

За последний год на фоне улучшения отношений с Западом и прошедшего чемпионата мира по футболу среди россиян резко выросли ксенофобные настроения к национальным меньшинствам. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные июльского опроса «Левада-центра».

По данным социологов, число тех, кто сейчас выступает за ограничение проживания в стране представителей отдельных национальностей, увеличилось примерно в два раза по сравнению с июлем 2017 года. Так, «нежелательным» этносами опрошенные назвали цыган (рост с 17 до 32 процентов), китайцев (с 15 до 31 процента) и вьетнамцев (с 12 до 26 процентов).

Растет популярность ранее широко распространенного среди националистов лозунга «Россия для русских». Начиная с 2014 года доля тех, кто поддерживаю эту идею, снижалась и к лету прошлого года достигла десяти процентов от всего населения. Теперь же ее одобряют 19 процентов россиян.

С 58 до 67 процентов выросло число респондентов, которые выступают за ограничение притока мигрантов. Каждый третий участник опроса поддержал тех, кто в объявлениях о работе и сдаче жилья пишет «только для славян». В Москве сторонников такой позиции насчиталось 63 процента.

Социолог «Левада-центра» Карина Пипия отметила, что рост ксенофобии, вероятно, связан тем, что граждане проецируют на других людей свои негативные эмоции, связанные с ухудшающейся социальной и экономической ситуациями в стране. А поскольку отношения с США и Евросоюзом в июле 2018 года заметно улучшились, россияне перенаправили свою ненависть с внешнего раздражителя на внутренний.

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