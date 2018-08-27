В Нацбанке объяснили очередной рост продаж в обменниках долларов

По мнению экспертов финрегулятора, рост продаж связан лишь с сезонным фактором отпусков.

В Национальном банке РК отчитались о ситуации на финансовом рынке за прошедший месяц. В частности эксперты финрегулятора отметили, что очередной пик продаж доллара в обменниках носит лишь системный сезонный характер, передает Zakon.kz.

Как следует из отчета, в июле 2018 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 341,62-347,06 тенге за доллар. На конец июля 2018 года биржевой курс тенге к доллару составил 346,7 тенге за доллар, ослабнув за месяц на 1,6% (с начала года ослабление на 4,3%).

Общий объем операций по валютной паре KZT/USD за месяц составил 14,7 млрд. долл. США (снижение за месяц на 12,7%), в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,9 млрд. долларов (снижение на 4,8%), объем операций на внебиржевом валютном рынке – 11,9 млрд. долларов (снижение на 14,4%). Объем операций одного дочернего банка, связанных с хеджированием собственного капитала от валютных рисков, составил 8,5 млрд. долларов, снизившись на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом их доля от общего объема внебиржевых торгов составила 72,0% (65,1% в июне 2018 года). Данная операция не влияет на объем спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

В июле 2018 года население купило наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 237,5 млрд тенге на нетто-основе. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов – 68,9% или 163,6 млрд тенге, российских рублей – 21,9% или 51,9 млрд тенге, евро – 8,8% или 20,8 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы увеличились на 49,1% (расходы на покупку долларов и евро увеличились в 2,0 раза и на 1,0%, соответственно, расходы на покупку российских рублей уменьшились на 10,1%).

Рост продаж обменными пунктами долларов в летние месяцы объясняется сезонным фактором, связанным с повышенным спросом населения на наличную иностранную валюту в связи с необходимостью оплаты расходов в период отпусков, денежными переводами за рубеж, в том числе трудовыми мигрантами (график 5).

Общий объем нетто-продаж обменными пунктами наличной иностранной валюты с начала года складывается на том же уровне, что и в прошлом году (1,1 трлн тенге).

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