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В Усть-Каменогорске состоится ежегодная ярмарка меда

Мероприятие пройдет 8 сентября.

Фото : foodandmood.ru27 августа 2018, 12:07

В Усть-Каменогорске состоится ежегодная ярмарка меда, передает YK-news.kz.

Мероприятие пройдет 8 сентября.

В городском отделе предпринимательства сообщили, что фестиваля меда в этом году не будет, но ярмарка состоится в субботу 8 сентября предположительно на площади Республики.

Представители городского акимата предупредили, что место проведения может измениться, о чем будет сообщено дополнительно.


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