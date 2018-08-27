В Усть-Каменогорске состоится ежегодная ярмарка меда
Мероприятие пройдет 8 сентября.
Фото : foodandmood.ru27 августа 2018, 12:07
В Усть-Каменогорске состоится ежегодная ярмарка меда, передает YK-news.kz.
Мероприятие пройдет 8 сентября.
В городском отделе предпринимательства сообщили, что фестиваля меда в этом году не будет, но ярмарка состоится в субботу 8 сентября предположительно на площади Республики.
Представители городского акимата предупредили, что место проведения может измениться, о чем будет сообщено дополнительно.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4934486-df4deecffb50bd2db6e4d004ba0ed580
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...