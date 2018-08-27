Усть-Каменогорск почти готов к отопительному сезону

Предприятия успели запастись углем.

Аким города Жаксылык Омар посетил объекты тепловых сетей и устькаменогорскую ТЭЦ чтобы узнать их готовность к отопительному сезону, передает YK-news.kz.

25 августа градоначальник в формате рабочей поездки посетил котельные № 2, 3 и ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" и проверил их готовность к отопительному сезону. Согласно информации отдела ЖКХ города, областной центр готов к подаче горячей воды в зимний период на 88 процентов (среди жилых домов готовность составляет 69 процентов, социальные объекты подготовлены в полном объеме).

ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" пообещала завершить все основные ремонтные работы до начало октября.

- На ТЭЦ предстоит закончить ремонт дробилки угля и двух узлов пересыпки. До начала отопительного сезона эти работы завершим. Также работы выполняются на котле № 15, котел № 13 завершен на 95 процентов, котел № 10 будет готов в первых числа сентября. Также в ремонте еще находится турбина № 9, - сообщил главный инженер Устькаменогорской ТЭЦ Нурлан Нуржанов.

Работы на АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" почти завершены.

- На балансе предприятия состоит 394 километра сетей, готовых к отопительному сезону на 99 процентов. На данный момент проходит испытание сетей на повышенное давление, на следующей неделе последнее испытание пройдет на КШТ. Кроме того, на нашем балансе находятся шесть котельных, все они в порядке, - сообщил генеральный директор АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" Ренат Уразбаев.

Предприятия успели запастись углем. Согласно нормативам, городским котельным в год требуется 5, 850 тонн угля, в наличии имеется 18 тысяч тонн. Согласно законодательству в этой сфере, запас топлива должен быть обеспечен на 20 дней вперед. Запас котельных в три раза превышает эту норму. Угля на ТЭЦ хватит на 51 отопительный день.

Ян Ярославский.

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