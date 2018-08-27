Загадочная гибель неизвестной женщины: дело, которое не могут раскрыть уже полвека

Кем была неизвестная? Беглянкой? Шпионкой? Покончила ли она с собой, понимая, что ее все равно «уберут» враги, или же члены какой-нибудь секты зверски убили ее во время ритуала?

С 1970 года полиция Норвегии не может объяснить таинственную смерть женщины, чье тело было обнаружено частично обгоревшим. Woman.ru рассказывает, почему в 2016 году граждане этой страны решили возобновить расследование и какую первую серьезную зацепку недавно удалось найти ученым.

В 1970-е годы Норвегию, а потом и весь мир потрясла загадочная история гибели никому не известной женщины. Однако тогда полиция не смогла раскрыть это дело: найденные улики говорили вроде бы обо всем, но в то же время — ни о чем конкретно. Кем была неизвестная? Беглянкой? Шпионкой? Покончила ли она с собой, понимая, что ее все равно «уберут» враги, или же члены какой-нибудь секты зверски убили ее во время ритуала?

По данным корреспондентов BBC, в 2016 году местные журналисты дали новый толчок этому расследованию, попросив ученых провести экспертизу оставшейся ДНК по современному методу. Усилия репортеров привели к неожиданному результату.

Страшные находки

29 ноября 1970 года профессор Орьяр Оин вместе с двумя дочерьми отправился на отдых в долину Исдален, более известную как Долина смерти. В средние века там часто совершали самоубийства местные, а в 1960-х годах погибло несколько туристов. Прогулка семьи закончилась раньше, чем предполагалось: недалеко от горы Ульрикен, там, куда приезжие обычно не доходят, они нашли обожженное тело женщины.

Прибывшая на место преступления полиция отметила, что ожоги у неизвестной были лишь с одной стороны — ее спина осталась невредимой. Вероятно, женщина, которую нельзя было опознать из-за повреждений, отпрянула от огня. На остатках обгоревшей одежды не было ни одного ярлыка, по которому можно было бы определить, в каком магазине приобрели вещь. Соответственно, узнать имя покупательницы тоже не представлялось возможным.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили рядом с телом несколько объектов: бутылку ликера, две частично обугленные бутылки для воды, серьги и кольцо, часы, сломанный зонт, шарф, остатки резиновых сапог, обгоревшую обложку паспорта. То, как были разложены эти предметы на земле, удивило следователей.

«Расположение этих вещей было странным. Похоже, что это была какая-то церемония или ритуал», — рассказал Тормод Бонес, участник расследования.

Однако никаких эмблем или других опознавательных знаков на этих объектах не было. Под телом также была найдена меховая шапка, пропитанная бензином, — так стало понятно, как подожгли незнакомку. При этом совершенно ничего не указывало на личность погибшей. Кем же она была?

Была жива, пока горела

При осмотре тела на правой стороне шеи судмедэксперты нашли крупный синяк, но так и не смогли понять: ударили ли женщину, или же она упала сама. Выяснилось, что погибшая ничем не была больна. Одной из вызывающих вопросы находок стало снотворное — в желудке женщины обнаружили, по меньшей мере, 50 таблеток, которые к моменту смерти не успели полностью раствориться.

«В ее легких были найдены частицы пепла, так что она была жива, пока горела», — поведал Тормод Бонес.

Женщина умирала мучительно, отравившись снотворным и угарным газом. Полиция заключила, что это было самоубийство. Однако граждане города Бергена, недалеко от которого и находится долина, не верили в эту версию. Сомнения в этой теории вызывали и другие улики, которые были найдены в попытках узнать хоть что-нибудь о личности погибшей.

Улики из камеры хранения

Сотрудники железнодорожного вокзала Бергена опознали погибшую: оказалось, что за несколько дней до смерти она положила в камеру хранения два чемодана. По отпечаткам пальцев удалось подтвердить, что багаж принадлежал именно ей. Набор вещей впервые заставил следователей подумать, что неизвестная была шпионкой. В чемоданах хранились очки, одежда, на которой опять не было никаких ярлыков, парики, деньги из нескольких стран, ложки, косметика и другие предметы первой необходимости. Также был обнаружен крем от экземы. Обрадованные такой находкой полицейские тут же были разочарованы: на тюбике были стерты дата и имена пациента и доктора, выписавшего мазь.

Тем не менее сотрудники правоохранительных органов попытались узнать, где была куплена одежда и косметика. Они обратились в несколько крупнейших универмагов мира, но продавцы не смогли опознать бренды. Впрочем, одна вещь, лежавшая в чемодане, оказалась полезной следствию.

Это был пакет из магазина Оскара Рертведа, расположенного в городе Ставангер. Хозяин лавки вспомнил, что не так давно продал красивой и статной женщине резиновые сапоги, похожие на те, что были найдены в Долине смерти. Полиция смогла определить, что женщине, рост которой составлял 164 см, было около 40 лет.

Она была красива, одевалась элегантно и курила. У неизвестной брюнетки были длинные волосы, карие глаза, округлое лицо и маленькие уши. Описание, которое составил Оскар (а после и другие свидетели), а также найденные в чемодане записи (среди которых были и зашифрованные документы), позволили правоохранителям найти отели, в которых жила погибшая.

Оказалось, что с марта по ноябрь 1970 года женщина останавливалась в 9 гостиницах и каждый раз не больше, чем на девять дней. Фенелла Лорх, Клаудия Тиельт, Вера Ярле — это лишь некоторые имена, которыми пользовалась погибшая. В те времена при заселении в отель необходимо было предъявить паспорт и заполнить анкету. Получалось, что она представляла фальшивые документы, удостоверяющие личность. Любопытно, что брюнетка рассказывала, что она продавщица или дилер антиквариата, всегда по утрам заказывала кашу с молоком и часто меняла номера.

Ненадежные свидетели

По одной из версий, в багаже погибшей была найдена почтовая открытка от фотографа. Мужчина поведал полиции, что познакомился с женщиной, когда предложил подвезти ее, а заодно и пообедать. Незнакомка рассказала, что приехала на полгода путешествовать по Норвегии из Йоханнесбурга, Южной Африки.

Однако когда полиция проверила имя, названное фотографом, выяснилось, что его владелица жива и здорова. Другая свидетельница, официантка отеля «Нептун» Альвильд Рангнес, отметила, что однажды женщина сидела в ресторане рядом с двумя военными из Германии, хотя и не разговаривала с ними. Также стало известно, что неизвестная говорила на французском, немецком и ломаном английском.

23 ноября чем-то встревоженную женщину видели в последний раз: она вышла из отеля «Хордахеймен» и села в такси. В 1991 году водитель, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что по дороге к месту назначения они подобрали некоего мужчину.

Шпионка с восмью паспортами

Согласно самой распространенной версии, женщина была шпионкой. Странное поведение погибшей, а также тот факт, что она создавала впечатление богатой туристки, заставил жителей Бергена поверить в эту теорию. Ведь в 1970-х годах этот маленький город интересовал не так уж много иностранцев.

Наличие нескольких паспортов говорило о том, что она работала на довольно крупную разведывательную службу. Кроме того в тот период шла Холодная война, и в Норвегии, поговаривают, было немало советских шпионов. Также в стране работала израильская разведка.

Все это, как стало известно годы спустя, заставило норвежские спецслужбы подключиться к делу — тем более что женщина бывала в тех местах, неподалеку от которых проходили испытания новых ракет. Один рыбак даже рассказывал, что женщина якобы наблюдала за перемещениями военных в Ставангере.

Увы, помощь спецагентов не помогла делу, как и расшифровка записей, найденных в чемоданах женщины. Оказалось, что закодированные надписи означали не больше, чем даты и города, в которых бывала погибшая. Расследование зарубежных разведывательных служб также не дало никаких результатов.

Новый поворот

В 1971 году полиции пришлось закрыть дело и похоронить женщину в цинковом гробу, благодаря которому ее тело не разлагается. Сотрудники правоохранительных органов пригласили католического священника провести обряд погребения, предполагая, что она исповедовала именно эту религию. Тем не менее до сих пор остались те, кто надеется найти родственников женщины.

В 2016 году появились улики, которые помогут это сделать. После закрытия дела профессор стоматологии Гисле Банг сохранил челюсти погибшей в надежде, что когда-нибудь они пригодятся. У женщины было 14 пломб и несколько золотых коронок, которые в перспективе могли бы поведать о том, где она их сделала, а, значит, и проживала.

Однако вскоре Банг умер, и несколько десятилетий считалось, что челюсти были уничтожены из-за неприятного запаха.

Журналисты телерадиокомпании NRK заинтересовались этой историей в 2016 году и тогда же в архивах Университета Хоукленд обнаружили челюсти. После этого полиция возобновила дело и отдала находку ученым, чтобы они с помощью современных методов выяснили, где росла женщина. К тому же в архивах учебного заведения были найдены еще и ткани, которые позволили сделать ДНК-тест.

Норвежские специалисты впервые в истории страны провели изотопные анализы зубов, которые способны показать, какую воду человек пил в детстве, и какую еду любил в молодости — так можно выявить тип почвы и, соответственно, местность.

Экспертизы показали, что женщина родилась в южной или восточной Европе, но проживала на территории французско-немецкой границы, куда переехала незадолго до начала или во время Второй мировой войны. Таким образом теория о том, что она могла быть шпионкой Израиля, отпадает. Этот, казалось бы, несущественный факт может помочь найти тех, кто знал погибшую, либо опознать ее с помощью информации о пропавших в то время женщин. Правда, для этого потребуется еще несколько лет.

Источник: © Woman.ru

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