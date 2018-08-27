Кабдулсамих Айтхожин: Конституция Казахстана обладает большим потенциалом

Казахстан идет от сильной президентской республики к парламентско-президентской.

В ходе последней конституционной реформы, которая прошла весной 2017 года, казахстанцы внесли более шести тысяч предложений по совершенствованию Конституции и ее потенциал еще сохраняется, считает доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного, международного права и таможенного дела Евразийской юридической академии им. Д. А. Кунаева Кабдулсамих Айтхожин, передает Zakon.kz.

Конституция, принятая 23 года назад, сыграла исключительную роль в становлении Казахстана как суверенного независимого государства. Мы видим, что на основе Конституции созданы основы рыночной экономики, социально ориентированного хозяйства, созданы основы государственного аппарата, а также формируется всеобъемлющая база защиты прав и свобод человека и гражданина.

Таким образом, можно сказать, что за прошедшие годы Конституция выполнила свою историческую задачу. В настоящее время Казахстан развивается как правовое демократическое социальное государство.

С момента становления в Казахстане были проведены три фундаментальные конституционные реформы. И сейчас необходимо отметить, что потенциал Конституции еще сохраняется. Конечно, она и дальше будет развиваться в соответствии с новыми вызовами, которые еще будут в развитии Казахстана.

В последней конституционной реформе, которая прошла весной 2017 года, общественность принимала самое активное участие в ее обсуждении, было сделано более шести тысяч предложений по совершенствованию текста Основного закона.

В то же время мы видим, есть определенный потенциал для совершенствования Основного закона и в будущем. В частности, те конституционные реформы, которые прошли, показали, что Казахстан идет от сильной президентской республики, установленной Конституцией 1995 года, через смешанную президентско-парламентскую модель к парламентско-президентской республике. То есть на протяжении 20 лет Парламент на наших глазах формируется как сильный эффективный орган государства и, как свидетельствует конституционная реформа 2017 года, является единственным государственным органом, обладающим законодательной властью.

Кроме того, во введение Сената перешло утверждение уполномоченного по правам человека. Усиление Мажилиса тоже идет, он, например, дает согласие Президенту на назначение Премьер-министра. Все будущие кандидаты - члены правительства, кроме кандидатур министров обороны, иностранных дел и МВД, также проходят обсуждение в партийных фракциях Мажилиса.

Все это говорит о том, что Конституция обладает большим демократическим потенциалом и этот потенциал реализуется в ходе поэтапных реформ.

Торгын Нурсеитова

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