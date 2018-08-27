Шпекбаев призывает обеспечить финансовую прозрачность образовательных госучреждений

Коррупция практически неспособна выжить там, где граждане имеют ясную и четкую картину, на что тратятся их деньги.

О том, как будет развиваться система образования рассказали на совместной встрече АДГСПК, акимата Астаны и МОН, передает zakon.kz со ссылкой на агентство.

27 августа в школе-лицей №54 прошло совещание с участием председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева, акима Астаны Асета Исекешева, министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева и директоров образовательных учреждений столицы.

В своей речи Шпекбаев положительно отметил меры, принимаемые в Астане по цифровизации системы образования и снижению административных барьеров.

«Не менее остро сегодня стоит проблема отсутствия прозрачности. Здесь я обращаюсь к присутствующим руководителям (школ, детсадов, колледжей). Насколько открыты бюджеты ваших учреждений? Знают ли родители, на что выделяются государственные деньги и как они расходуются? Казахстан позиционирует себя транспарентным государством. Шаг за шагом мы внедряем принципы открытости во всех сферах. Ведь коррупция практически неспособна выжить там, где граждане имеют ясную и четкую картину, на что тратятся их деньги. Агентство готово оказать полное содействие обеспечению финансовой прозрачности государственных учреждений образования. Проект «Астана – адалдық алаңы» является идеальной площадкой для реализации этой инициативы. Призываю и родителей подключиться к этой работе» - резюмировал Шпекбаев.

В свою очередь, Асет Исекешев рассказал, что за последние 3 года объем финансирования образования в Астане увеличился почти на 70% с 44,6 млрд.тг. до 65,2 млрд. тенге.

«При этом мы параллельно привлекаем частные инвестиции. К примеру, на опыте работы с бизнес сектором в сфере дошкольного образования мы видим, что только за последние три года в столице появилось 18 тысяч новых мест. Если смотреть в сравнении, это 75 государственных садов, на которые потребовалось бы порядка 96 млрд.тенге, а мы путем размещения государственного заказа выделяем на это 6 млрд. тенге в год» - сказал Исекешев.

По словам акима, в сфере образования были автоматизированы 5 наиболее популярных и востребованных государственных услуг, которые охватывают почти 80% обращений людей. Это постановка на очередь, зачисление в сады и прием в школы, прием документов и зачисление в общежития колледжей. Сейчас на получение услуги в среднем уходит от 10 до 20 минут.

В своем выступлении руководитель проекта «Астана – адалдық алаңы» Жазира Жылкышиева рассказала о промежуточных результатах Проекта.

Так, по итогам 7 месяцев упрощены процессы получения государственных услуг для более чем 2,5 млн. социально уязвимых граждан страны. Автоматизирован процесс получения услуг по привлечению работодателями иностранной рабочей силы.

«В рамках Проекта модернизирована 10 городская поликлиника. Разработан единый брендбук, внедрена навигационная система для пациентов по международному стандарту, установлены цифровые инфокиоски, размещены игровая площадка для детей, питьевые фонтанчики, массажные кресла. Работа технического персонала передана в аутсорсинг. Впервые открыт Ситуационный центр, в котором в онлайн-режиме отображается вся необходимая информация по количеству обслуживаемых пациентов и уровень загруженности специалистов всех поликлиник столицы. Все вышеперечисленные нововведения сейчас распространяются в Астане и на территории всей Республики» - сказала Жылкышиева.

«Также, с сегодняшнего дня, персональная ответственность усилена для руководителей образовательных учреждений акимата г.Астаны. Новый документ подразумевает определение ответственности за подчиненных, уличённых в противозаконных деяниях. Установлен строгий запрет на организацию любых сборов денежных средств с учеников и родителей. Документ обязывает усиление ответственности за рациональную, прозрачную и законную реализацию финансовых средств, выделяемых из бюджета и прочее. Хочу сказать, что соблюдение требований документа «Персональная ответственность» находится на особом контроле» - резюмировала Жылкышиева.

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