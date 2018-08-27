Доллар продолжил рост на дневных торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 361,42 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.



Средневзвешенный курс доллара США составил 361,42 тенге за доллар при объеме торгов 81,050 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 361,19 тенге за доллар (+1,55 тенге), суммарный объем торгов – 126,3 млн долларов (+74 200 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 419,94 тенге за евро при объеме торгов 250 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3669 тенге за рубль при объеме торгов 31,500 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3658 тенге за рубль, суммарный объем торгов – 41,5 млн рублей.

В обменниках курс доллара - 360,5-361,7 тенге, евро - 419,3-421,9 тенге, рос.рубля - 5,36-5,41 тенге.

В торгах приняли участие 24 банка.

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