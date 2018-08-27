Мухамедиулы выразил соболезнования близким погибшего руководителя управления культуры

Совсем молодые, красивые и талантливые, сказал министр культуры.

Министр культуры РК Арыстанбек Мухамедиулы обратился к родственникам погибших в ДТП руководителя управления культуры, архивов и документации Павлодарской области Ардака Райымбекова. В аварии погибла его жена и трехлетний сын, передает Zakon.kz.

"Трагическая весть пришла сегодня из Павлодарской области. В страшном ДТП погибли руководитель управления культуры, архивов и документации Павлодарской области Ардак Райымбеков, его супруга и трёхлетний сын. Невосполнимая утрата. Совсем молодые, красивые, талантливые. Ардаку недавно исполнилось 35 лет, впереди было так много. Выражаю свои соболезнования родным и близких погибших. Страшная трагедия. Скорбим вместе с вами. Крепитесь. Иманды болсын", - написал в Facebook министр.

27 августа около 00:20 часов автодороге "Омск–Майкапчигай", возле с. Черное Аккулинского района произошло смертельное ДТП. Столкнулись грузовик НОWО и BMW. В BMW находились руководитель управления культуры, архивов и документации Ардак Райымбеков, его супруга и сын. Они погибли. В пресс-службе акима Павлодарской области уточнили, что Ардак Райымбеков находился в трудовом отпуске.

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