Кайрат Мами встретился с председателем Конституционного совета Алжира

Высокий гость прибыл в Астану для участия в международной конференции, посвященной Дню Конституции РК.

Состоялась встреча председателя Конституционного совета РК, председателя Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии Кайрата Мами с председателем Конституционного совета Алжира, вице-президентом Конференции конституционных юрисдикций Африки г-ном Мурадом Меделчи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КС РК.



М. Меделчи является видным политиком, который долгие годы служил в правительстве Алжира министром торговли, финансов и иностранных дел. Председателем Конституционного совета Алжира он является с 2013 года.

Высокий гость прибыл в Астану для участия в международной конференции, посвященной Дню Конституции Республики Казахстан.

Предметом обсуждений председателей Конституционных советов Казахстана и Алжира были вопросы обеспечения верховенства Конституции, механизмов взаимодействия ветвей власти в этом процессе, национальные и международные инструменты защиты прав и свобод человека и укрепления режима конституционной законности.

В рамках встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между Конференцией органов конституционного контроля стран новой демократии и Конференцией конституционных юрисдикций Африки. Меморандум предполагает углубление сотрудничества между этими ассоциациями, обмен идеями, опытом и информацией, касающейся конституционного обзора, совместное проведение правовых исследований по вопросам конституционного контроля, взаимные визиты, обмен используемыми технологиями и другие.

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