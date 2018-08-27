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Выпущено кружевное белье для мужчин

Белье продается на официальном сайте бренда по цене от 26 до 43 долларов.

Фото : Hommemystere27 августа 2018, 16:36

Австралийский бренд Hommemystere выпустил кружевное нижнее белье для мужчин. Об этом сообщает Lenta.ru.

Коллекция включает себя множество моделей бюстгальтеров и трусов, изготовленных из шелка, сатина и кружева. Все модели представлены в пяти размерах: от S до XL.

«Моя девушка в восторге, когда я надеваю бюстгальтер и трусы в тон», — написал довольный клиент в отзывах к одному из топов.

«Они потрясающие, очень качественные и сексуальные», — одобрил другой покупатель.

Белье продается на официальном сайте бренда по цене от 26 до 43 долларов.

В августе французская компания Chanel представила свою первую коллекцию макияжа для мужчин Boy de Chanel. В линию вошли четыре оттенка тонального флюида Le teint, бесцветный бальзам для губ Le baume lèvres и карандаш для бровей Le stylo sourcils в двух оттенках (светло-коричневом и темно-коричневом).


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