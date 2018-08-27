Выпущено кружевное белье для мужчин

Белье продается на официальном сайте бренда по цене от 26 до 43 долларов.

Австралийский бренд Hommemystere выпустил кружевное нижнее белье для мужчин. Об этом сообщает Lenta.ru.

Коллекция включает себя множество моделей бюстгальтеров и трусов, изготовленных из шелка, сатина и кружева. Все модели представлены в пяти размерах: от S до XL.

«Моя девушка в восторге, когда я надеваю бюстгальтер и трусы в тон», — написал довольный клиент в отзывах к одному из топов.

«Они потрясающие, очень качественные и сексуальные», — одобрил другой покупатель.

Белье продается на официальном сайте бренда по цене от 26 до 43 долларов.

В августе французская компания Chanel представила свою первую коллекцию макияжа для мужчин Boy de Chanel. В линию вошли четыре оттенка тонального флюида Le teint, бесцветный бальзам для губ Le baume lèvres и карандаш для бровей Le stylo sourcils в двух оттенках (светло-коричневом и темно-коричневом).

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