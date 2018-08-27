Айбек Нугымаров стал четырехкратным чемпионом Азии по қазақ күресі

В финале он победил монгольского борца.

Айбек Нугымаров и Ерсын Сейтказинов стали обладателями золотых наград континентального первенства по национальной борьбе, передает Zakon.kz со ссылкой на УФКиС ВКО.

Восппитанники КГУ "ШВСМ по массовым видам спорта" управления физической культуры и спорта ВКО выиграли награды высшей пробы на чемпионате Азии по қазақ күресі. Ученик Серика Коржыкенова Айбек Нугымаров в абсолютной весовой категории в финале победил монгольского борца Серика Бердымурата и выиграл главный титул абсолютного чемпиона Азии.

Второй спортсмен воспитанник старшего тренера области по национальной борьбе Думана Кыздарбекова Ерсын Сейтказинов боролся в весовой категории до 82 кг. В финальном поединке он одолел узбекского палуана.

Чемпионат Азии по қазақ күресі собрал около 80 спортсменов из 11 стран. На ковре столичного спортивного комплекса "Даулет" палуаны боролись в 8 весовых категориях и в абсолютном весе.

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