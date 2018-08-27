Жители Усть-Каменогорска встретили победителей Кубка РК по хоккею

У хоккеистов на протяжении всего турнира не было ни одного поражения.

Команда "Алтай Торпедо" впервые в истории победила на Кубке Казахстана по хоккею с шайбой. Обладатели трофея вернулись в родной город, где их встретили родные и близкие, а также жители города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу УФКиС ВКО.

Усть-Каменогорская команда в финале Кубка РК на льду "Караганда-арена" встретились с павлодарской командой "Иртыш". Матч прошёл очень зрелищно и интересно, игроки порадовали своих болельщиков мастерством. Павлодарцы на 16 минуте открыли счёт, но, не смотря на это "Алтай Торпедо" не стало расслабляться. Вратарь Сергей Борисов спас свою команду отразив 33 броска по своим воротам, именно его игра сделала эту шайбу единственной для павлодарцев. В третьем периоде Артем Бурделев сравнял счёт, что еще больше разогрело команду. А на 51 минуте нападающий Андрей Спиридонов забил еще одну шайбу, которая принесла восточноказахстанцам победу, "Алтай Торпедо" стало обладателем Кубка Казахстана.

Стоит отметить, что у хоккеистов на протяжении всего турнира не было ни одного поражения: у усть-каменогорцев были победы и в основное время, и в овертайме, и по буллитам. Андрей Спиридонов, забивший победную шайбу стал обладателем номинации "Лучший нападающий".

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