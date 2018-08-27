Первый мажилис общественных советов прошел в ЗКО

Общественные советы уже доказали свою своевременность и эффективность проводимой ими работы налицо - Оспанкулов.

В Западно-Казахстанской области прошел первый мажилис общественных советов. На нем подвели итоги работы общественных советов области, поставлены задачи на перспективу, передает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики области.

Первый мажилис общественных советов области был проведен при поддержке областного акимата и департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО. В работе приняли участие представители областного, городского и районных общественных советов, НПО, руководители областных управлений и представители гражданского общества.

– Это важное событие в общественной жизни нашего региона. Общественные советы, созданные в рамках Плана нации Главы государства "100 конкретных шагов" по реализации Пяти институциональных реформ, уже доказали свою своевременность и эффективность проводимой ими работы налицо. Сегодня они активно участвуют в решении многих общественных, экономических проблемах, их целенаправленные предложения и рекомендации учитываются государственными органами при планировании дальнейшей работы, – отметил заместитель акима области Габидолла Оспанкулов.

Как подчеркнул в своем выступлении заместитель руководителя департамента АДГСиПК Мирбулат Нуртазин, сегодня государственная служба модернизируется в ногу со временем и осуществляет свою работу, учитывая предложения, рекомендации общественных советов.

На заседании первого мажилиса общественных советов была обсуждена Концепция законопроекта о внесении изменений и дополнений в Закон РК "Об общественных советах".

– Члены общественных советов являются активными участниками в обсуждении бюджетных программ, проектов и различных программ регионального развития области. За прошедшие два года и текущий период этого года общественный совет области провел более 20 заседаний, около 40 заседаний организовал городской общественный совет, свыше 300 заседаний состоялись в районных центрах. Всегда на повестке дня стояли самые актуальные и общественно-значимые вопросы, по которым члены общественных советов всех уровней давали конкретные замечания, предложения, идеи, – говорит председатель областного общественного совета Ербол Салыков.

Например, в 2016 году общественные советы активно участвовали в обсуждении вопросов по земельной реформе: были проведены несколько расширенных заседаний с участием более 300 человек, по итогам которых в Республиканскую комиссию были направлены 72 предложения. Члены общественных советов проводили информационно-разъяснительную работу с населением. В целом, общественные советы, созданные на местах, стали отличной диалоговой площадкой в решении актуальных проблем общества.

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