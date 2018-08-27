На треть снизилась «пьяная преступность» в Алматы

С начала года 12 алматинцам установлен запрет на употребление спиртного, еще 195 направлены на принудительное лечение от алкоголизма.

Полицейскими Алматы усилена работа по недопущению уголовных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

«В результате проводимой работы удалось снизить уголовные правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения на 36 %. Вместе с тем, с начала года за распитие спиртных напитков к адмответственности привлечено 5 тысяч 652 человек. В отношении 35 субъектов предпринимательства (владельцев и арендаторов магазинов) приняты меры административного воздействия, в том числе в виде приостановления деятельности на определенные сроки. Кроме того, в отношении 12 человек установлен запрет на употребление алкогольной продукции и еще 195 направлены на принудительное лечение от алкоголизма», - информировал и.о. начальника МПС ДВД Алматы Торехан Исин.

При этом полицейские в очередной раз напоминает гражданам и предпринимателям, что в соответствии с действующим законодательством запрещается розничная реализация алкогольной продукции лицам в возрасте до двадцати одного года. Также запрещена продажа спиртных напитков с 23 до 8 часов следующего дня, а с объемной долей этилового спирта свыше 30% – с 21 до 12 часов следующего дня. Игнорирование данных норм влечет за собой административную ответственность.

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