В Алматы начались сборы с преподавателями начальной военной подготовки

НВП проводится в 9, 10, 11 классах, ПТШ и средних специальных учебных заведениях.

Сборы организованы Департаментoм по делам г. Алматы обороны совместно с управлениями по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

В Алматы стартовали учебно-методические сборы с преподавателями- организаторами начальной военной подготовки, на которых подводятся итоги начальной военной подготовки юношей и ставятся задачи на новый учебный год, проводятся практические и показательные занятия по программе обучения, изучаются организационно-методические документы.

Сборы проводятся Департаментoм по делам г.Алматы обороны совместно с управлениями по чрезвычайным ситуациям. Местные органы военного управления (МОВУ) г Алматы совместно с органами образования, здравоохранения, комитетами по делам молодежи, туризма и спорта разрабатывают проекты постановлений, распоряжений (решений) исполнительных органов города по итогам начальной военной подготовки за год и планы основных мероприятий на новый учебный год.

МОВУ организуют и проводят трехдневные учебно-методические сборы и однодневные методические занятия с преподавателями-организаторами начальной военной подготовки учебных заведений, а также методическую подготовку начальников и инструкторов учебных пунктов предприятий и учреждений, проверки состояния начальной военной подготовки молодежи в учебных заведениях и на учебных пунктах с участием представителей заинтересованных организаций или самостоятельно (по отдельным вопросам) и образования.



На сбораx доводятся законы и другие нормативные документы по вопросам обучения и воспитания с учетом специфики начальной военной подготовки и курса "Основы безопасности жизнедеятельности", основы педагогики, психологии, трудового законодательства, правила охраны жизни и здоровья обучающихся, охраны труда, организационные структуры системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, основные принципы и методы защиты населения при стихийных и экологических бедствиях, крупных производственных авариях, катастрофах, а также защиты от современных средств поражения,

приемы оказания первой доврачебной помощи.

В учебных заведениях начальная военная подготовка является обязательным предметом и проводится в общеобразовательных школах всех типов в 9, 10, 11 классах, в профессионально-технических школах и средних специальных учебных заведениях на первых-третьих курсах обучения с юношами.



Занятия в учебных заведениях с девушками проводятся совместно с юношами по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности" по разделу "Основы медицинских знаний" - раздельно. К занятиям по разделу "Основы воинской службы" и "Прикладная физическая подготовка" девушки не привлекаются.

В учебном заведении разрабатывается понедельный план прохождения начальной военной подготовки на весь учебный год. Занятия по начальной военной подготовке включаются в общее расписание занятий и проводятся по классам и учебным группам. Классы и учебные группы именуются взводами и делятся на три отделения.

Из числа лучших учащихся приказом директора учебного заведения назначаются командиры взводов и отделений.



Стоит отметить, что общее руководство и контроль за организацией, проведением и результатами начальной военной подготовки, ее программное и методическое обеспечение осуществляется Министерством обороны.

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