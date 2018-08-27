Казахстанцев обучат управлять своим здоровьем

Сегодня средняя продолжительность жизни в Казахстане составляет 72,9 года.

Минздрав будет обучать население страны управлять своим здоровьем. Об этом сегодня в Службе центральных коммуникаций во время презентации проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» рассказал вице-министр Алексей Цой, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня средняя продолжительность жизни в Казахстане составляет 72,9 года. Но уже через 3-5 лет эта цифра может вырасти до 75. Но для этого люди должны научиться следить за своим здоровьем самостоятельно. И не доводить свой организм до болезни.

«Мы хотим сподвигнуть каждого гражданина к самостоятельному управлению своего здоровья. Мы задействуем все механизмы и инструменты для этого. Особенно это важно для граждан с хроническими заболеваниями», - сказал он.

Помимо этого, в Минздраве советуют ограничить вредные привычки, правильно и рационально питаться.

«В этом плане у нас запланированная большая информационная работа. Мы запустили марафон здоровых привычек, пропагандируем сокращение потребления сахара, соли, трансжирных кислот. В целом каждый гражданин должен быть замотивирован и знать, как правильно управлять собственным здоровьем», - заключил Цой.

Татьяна Ковалева, Астана

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