В электрокар Tesla добавят караоке

Пассажиры автомобиля смогут напевать в дороге любимые песни и наслаждаться видеоиграми.

Предприниматель Илон Маск рассказал, что в ближайшее время в электрокарах Tesla появится возможность петь любимые песни. В прошивку автомобиля добавят режим караоке.

Маск ответил в своём "твиттере" на просьбу подписчицы добавить в бортовой компьютер автомобиля возможность напевать любимые песни в дороге. Илон уточнил, что функция уже добавлена в систему, тестируется и скоро станет доступна для всех владельцев электрокаров Tesla. Предприниматель отметил, что она будет "очень весёлой".

Это не первая побочная функция бортового компьютера автомобиля Tesla. Например, в начале месяца Маск пообещал, что добавит в электрокар возможность играть в видеоигры, например, в Pokemon Go.

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