Избавляться от ненужных руководящих позиций призвал Шпекбаев

По мнению главы АДГСПК за счет оптимизации расходов и избавления от ненужных позиций можно изыскивать средства для повышения зарплат госслужащим.

27 августа прошло совещание с участием председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева, акима Астаны Асета Исекешева, министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева. В ходе встречи аким Астаны рассказал об изменениях, произведенных в акимате, а также о том, что идет повышение заработных плат его сотрудникам, передает Zakon.kz.

В свою очередь, председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев отметил, что существуют резервы, за счет которых можно и дальше повышать зарплату сотрудникам акимата Астаны.

«Поручение Главы государства - повысить со следующего года заработную плату всем госслужащим. Я надеюсь, что здесь проблем оно не вызовет, с этого года практически в два раза увеличена (прим.: зарплата). Но есть ещё другие резервы, за счёт чего сегодня можно поднять заработную плату сотрудников акимата. Это за счет оптимизации административных расходов. Я считаю, что резервы есть, за счёт которых можно поднять заработную плату. Вот отказ от приобретения автотранспорта, переход на такси - это все пойдёт на увеличение. Сокращение управленческих структур, ненужных управленческих должностей. Сегодня соотношение в Казахстане 1:2 руководителя, международные стандарты это 1:10. Нам можно сегодня найти и изыскать. Я думаю за счёт возможности акимата можно увеличить заработную плату не в два, а в 2,5 раза", - сказал Шпекбаев .

В качестве примера он привел Агентство, где, по его словам, заработные платы увеличили практически в 2,6 раза.

"Кроме того, что повысили за счёт бюджета, 60% мы нашли за счёт внутренних резервов. Аналогичная ситуация сейчас и в правоохранительном блоке, в Нацбюро. Вот вам грамотное решение в целом", - обратился Шпекбаев к Исекешеву.

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