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Мужчина проиграл в лотерею и от расстройства поджег три машины

Он поджег первые попавшиеся автомашины, таким образом избавляясь от негативных эмоций.

Фото : © РИА Новости / Наталья Селиверстова27 августа 2018, 18:05

Полиция Нижневартовска задержала местного жителя, который поджег три автомобиля, избавляясь от негативных эмоций, связанных с проигрышем в лотерею 15 тысяч рублей (около 80 тысяч тенге), сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по ХМАО-Югре.

Уточняется, что под горячую руку 35-летнего мужчины попали два автомобиля "Волга" и Nissan. Согласно сводке МЧС, инцидент произошел в ночь на четверг, 23 августа.

"Со слов задержанного, после того как он проиграл в лотерею 15 тысяч рублей, разозлившись, поджег попавшиеся автомобили. Таким способом он избавился от негативных эмоций", — рассказали в ведомстве.

По информации МВД, в момент совершения преступления мужчина был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Он находится под подпиской о невыезде.


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