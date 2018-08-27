Абрамович готовится к продаже Челси - СМИ

Абрамович больше не хочет вкладывать значительные средства в Британии, где ему аннулировали визу, лишив возможности работать легально.

Российский миллиардер Роман Абрамович изучает возможность продажи футбольного клуба "Челси" и уже нанял для этого один из инвестиционных банков, пишет Корреспондент.net со ссылкой на The Sunday Times.

По информации газеты, руководство лондонского "Челси" для оценки возможности продажи клуба наняло инвестиционный банк, который специализируется на области спорта, технологий, средств массовой информации и телекоммуникаций. В то же время название банка не раскрывается.

По данным СМИ, владелец клуба Роман Абрамович больше не хочет вкладывать значительные средства в Британии, где у него аннулировали визу, лишив возможности работать легально.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии по делу о "недоказанном богатстве" фигурируют до 140 иностранцев. Фамилии участников этого списка не раскрываются, однако весной у олигарха Романа Абрамовича возникли проблемы с визой.

В конце мая российский олигарх получил гражданство Израиля в соответствии с законом о репатриации. После этого Абрамович отложил на неопределенный срок реконструкцию стадиона для своего футбольного клуба лондонского Челси.

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