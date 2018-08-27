Сотрудники военной полиции в Талдыкоргане собрали в школу маленького Санжара

В этом году малыш пойдет в первый класс.

Военнослужащие отдела Военной полиции Талдыкорганского гарнизона принимают активное участие в ежегодной акции «Дорога в школу», сообщает Zakon.kz.

Они оказывают спонсорскую помощь малообеспеченным семьям в сборе детей в школу и повышения их интереса к учебным занятиям.

В этом году военнослужащие собрали в школу маленького Санжара, который впервые переступит порог учебного заведения, приобретя ему необходимые школьные принадлежности и одежду.

Санжар в семье – старший из двоих детей. Мама Санжара по определенным обстоятельствам сидит дома, поэтому такая помощь для нее оказалась кстати. «Каждая помощь для нас – большая радость. Кроме Санжара есть дочь, она инвалид 1-ой группы. Собрать ребенка в школу, взять на себя все затраты – для меня это вдвойне радость, так как сама я все не осилила бы. Поэтому выражаю свою благодарность людям, которые оказались рядом и протянули руку помощи», — сказала мама Жадыра.

Сотрудники Военной полиции искренне рады за будущего первоклассника и верят, что учиться он будет хорошо. И, конечно же, и дальше будут оказывать свою посильную помощь семьям, которые в них нуждаются.

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