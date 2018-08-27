Джаксыбеков пригласил в Астану прокуроров Германии

Делегацию из Германии возглавил главный прокурор Франкфурта-на-Майне Альбрехт Шрайбер.

Руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков встретился с представителями Германии, чтобы обсудить реформы в уголовной системе Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Джаксыбеков отметил, что работа по реформированию правоохранительной и судебной систем в стране ведется не первый год. Совершенствуется отбор судей, пересматривается деятельность полиции, улучшается порядок приема и подготовки кадров, распределяются полномочия зон ответственности между органами досудебного расследования и прокуратурой.

«В настоящее время по поручению Главы государства работа продолжается, готовятся предложения по дальнейшему совершенствованию системы правосудия, правоохранительной деятельности и защиты прав граждан. Чтобы обеспечить эффективное реформирование этих сфер, мы ориентируемся на прогрессивный мировой опыт. Первые руководители госорганов посетили ряд стран, изучили зарубежные модели уголовного процесса, судопроизводства и возможность их адаптации к нашим условиям. В июне этого года казахстанская делегация была в Германии, где детально изучала организацию деятельности и объем полномочий правоохранительных органов и судов. Теперь специалисты из Германии по нашему приглашению прибыли с ответным визитом», - сказал он, приветствуя гостей.

Делегацию из Германии возглавил главный прокурор Франкфурта-на-Майне Альбрехт Шрайбер. В ответ он подчеркнул, что содействие Казахстану в реформах являются честью для немецких специалистов.

«Сейчас Казахстан идет по пути новой реорганизации роли органов прокуратуры. Меня и моих коллег наполняет гордость, что мы можем иметь честь сопровождать вас в этом процессе. Мы можем поделиться некоторыми идеями, размышлениями. Мы убеждены, что наша правовая система в сфере построения структур органов прокуратуры, полиции, судов (это 3 столпа процесса) доказала свою эффективность, и мы могли бы дать рекомендации. Конечно, мы понимаем, что каждая страна принимает свое собственное решение, чтобы соответствовать ожиданиям и требованиям общественности. Речь идет о том, что является ценностью для каждой страны, и как эти ценности могут быть защищены», - отметил А. Шрайбер.

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