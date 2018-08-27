«Нұр Отан» создает новую концепцию работы ППО

«Нұр Отан» создает единую электронную базу членов партии и вводит систему оценки деятельности каждого партийца.

В Караганде проходит первый региональный форум первичных партийных организаций с участием Секретаря партии Тамары Дуйсеновой. Руководители и представители крупных «первичек» и первые зампреды территориальных филиалов из Астаны и Алматы, а также Костанайской и Карагандинской областей делятся мнениями и наработками по модернизации своей работы, улучшению системы подбора кадров и цифровизации партийной деятельности. Кроме того, обсуждается опыт по претворению в жизнь 22 новых инициативных проектов партии по переходу на трехъязычие, повышению цифровой грамотности населения, развитию МСБ и молодежной политики. Все собранные предложения рассмотрят в конце года на республиканском форуме, который пройдет в Астане.

В первой секции форума велось обсуждение концепции по активизации первичных партийных организаций. Прежде всего, участников ознакомили с проектом «Цифровая партия», направленной на цифровизацию всей деятельности партии, создание единой базы членов партии, сокращение бумажного документооборота и повышение эффективности деятельности партии.

- Глава государства объявил о Третьей модернизации. Она касается и экономики, и политической системы, и общественного сознания. Наша партия, которая является составляющей общества, тоже должна быть адаптирована и ориентирована на изменения, - отметила Секретарь партии «Нұр Отан».

Во второй секции партийцы разобрали новую систему партийного обучения и с участием руководителя Пресс-службы Центрального аппарата партии Алии Буриевой обсудили детали и нюансы работы со спикерами.

В третьей секции обсудили идеологические проекты партии, формы и методы работы по реализации партийных проектов. Тамара Дуйсенова в своей речи подчеркнула, что новые 22 проекта партии – это «не однодневные акции и не офисные мероприятия, а труд партийцев, итогом которого должно стать реальное улучшение жизни казахстанцев».

Работа четвертой секции была посвящена вопросам управления человеческими ресурсами и формирования партийного кадрового резерва, актуализации базы данных первичных партийных организаций и членов партии. Кроме того, обсуждались внедрение системы оценки деятельности, мотивирования и стимулирования «первичек». Основными принципами активизации ППО являются системность, комплексность, адресность, открытость.

Стоит отметить, что в настоящий момент в стране действуют почти 6 тысяч ППО «Нұр Отана», в них состоят свыше 1 миллиона казахстанцев.

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