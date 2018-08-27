В Сеуле открылась фотовыставка, посвященная Астане

Фонд Первого Президента подписал с корейским фондом соглашение о сотрудничестве.

27 августа в Сеуле открылась экспозиция Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Посольства Казахстана в Южной Корее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Уникальный Дворец мира и согласия, Хан-Шатыр и главный бренд Астаны – Байтерек. Просторы казахских степей и чарующие пейзажи, благодаря уникальным кадрам «Астана – жемчужина Великой степи» и «Undiscovered Kazakhstan» жители Сеула увидели Казахстан под новым углом, оценили красоту и многообразие природы республики. Билетом в путешествие по Казахстану стала фотовыставка, которую Фонд Первого Президента РК – Елбасы привез в Южную Корею. Жителям Сеула и гостям провели необычную экскурсию по неизведанным уголкам Казахстана и красавице-столице Астане!

Экспозицию «Астана – жемчужина Великой степи», посвященную 20-летию столицы Казахстана, жители и гости Сеула могут увидеть в здании «Korea Foundation» до 3 сентября.

Также 27 августа состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Korea Foundation. В обмене Меморандума приняли участие Президент Корейского Фонда - Ли Сихён, директор представительства Фонда Первого Президента РК – Елбасы в г. Алматы – Сергей Тохтаров и посол Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Южной Корее Бахыт Дюсенбаев.

Корейский Фонд («Korea Foundation») является некоммерческой организацией, задачей которой является распространение информации о Республике Корея в международном сообществе. Фонд функционирует по четырем основным направлениям: корееведение, культурный обмен, общественная дипломатия, издание книг и создание видеороликов о Корее.

Меморандум направлен на укрепление долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в культурно- гуманитарной и просветительской сферах.

Двустороннее сотрудничество будет осуществляться в рамках совместных мероприятий, дружеских визитов молодежи Казахстана и Южной Кореи.

- Одним из приоритетных направлений деятельности Фонда расширение международного сотрудничества в научно-образовательной и культурно-просветительской сферах. Взаимодействие в рамках Меморандума будет на расширение сотрудничества между Фондом Первого Президента РК и Корейским фондом «Korea Foundation», а также объединение совместных усилий двух наших стран и народов, тесного взаимодействия научно-технических возможностей. В качестве дискуссионной площадки может служить Международная дискуссионная платформа – Астана клуб, представленная Институтом мировой экономики и политики при Фонде, рассказал директор представительства Фонда Первого Президента РК – Елбасы в г. Алматы – Сергей Тохтаров.

Фонд Первого Президента РК познакомил жителей и гостей Сеула, известных общественных и политических деятелей с культурой и традициями Казахстана. Им рассказали о государственных праздниках нашей страны, традиционных обрядах казахов, презентовали заповедники и крупные курорты республики. Особую атмосферу на мероприятии помогла создать талантливая Саджана Мурзалиева. Виртуозным исполнением на кобызе артистка не оставила гостей фотовыставки равнодушными и помогла еще ближе узнать Казахстан.

Гостям выставки подарили фотоальбомы «A day in Astana», сделанные по заказу Фонда Первого Президента РК к 20-летию столицы.

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