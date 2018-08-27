Руководство колледжей в Астане незаконно заселяло жильцов в студенческие общежития

Госуслуга по выделению мест в общежитиях оказывается частично автоматизирована, что дает возможность администрациям колледжей создавать искусственный дефицит мест.

Руководство столичных колледжей незаконно заселяло жильцов в студенческие общежития. Об этом заявила директор департамента Агентства по делам государственной службы по городу Астане Жазира Жылкишиева в ходе совещания в столичной школе-лицее №54 по обсуждению проекта «Астана-адалдық алаңы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Установлены факты проживания преподавателей и технического персонала с семьями в общежитиях колледжей», - сказала Жазира Жылкишиева.

В ходе проверки, по ее словам, выяснилось, что государственная услуга по выделению мест в общежитиях оказывается частично автоматизирована, что дает возможность администрациям колледжей создавать искусственный дефицит мест, а также оставлять места для заселения третьих лиц.

«В свою очередь управлением образования города Астаны принимаются все меры по обеспечению прозрачности распределения мест в общежитиях. Для комплексного решения этой проблемы считаем необходимым уполномоченным министерствам рассмотреть вопрос о полной автоматизации предоставления общежития учащимся», - добавила Жазира Жылкишиева.

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