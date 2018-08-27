Токаев провел заседание Госкомиссии по VI Съезду лидеров мировых и традиционных религий

Духовный форум состоится в Астане 10-11 октября 2018 года, он будет посвящен теме «Религиозные лидеры за безопасный мир».

Председатель Сената Парламента, Руководитель Cекретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Касым-Жомарт Токаев провел очередное заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению VI Съезда. Духовный форум состоится в Астане 10-11 октября 2018 года, он будет посвящен теме «Религиозные лидеры за безопасный мир». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

С докладами о проделанной работе по подготовке VI Съезда выступили министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, министр общественного развития Дархан Калетаев, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев.

Участие в Съезде уже подтвердили 74 делегата, ведется работа над Итоговой Декларацией форума. В рамках VI Съезда пройдет открытие Музея мира и согласия и международный фестиваль «Астана – голос мира».

К.Токаев дал ряд поручений членам Государственной комиссии. Председатель Сената акцентировал их внимание на необходимости обеспечить высокий уровень организации мероприятия и его информационного сопровождения.

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