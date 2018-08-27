Умерла первая женщина-хирург в Средней Азии и Казахстане

Какиш Рыскулова разработала уникальную методику ручного сшивания кровеносного сосуда, ей принадлежит и ряд других изобретений в медицине.

Первая женщина-хирург в Средней Азии и Казахстане Какиш Рыскулова скончалась в Бишкеке, пишет Sputnik.

Профессор Рыскулова не дожила два месяца до столетнего юбилея, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на государственную медицинскую академию. Она родилась в селе Четинди Иссык-Атинского района Чуйской области в крестьянской семье. Родным дядей Какиш Рыскуловой был кыргызский ученый и просветитель Ишеналы Арабаев.

Прощание с медиком пройдет 28 августа в столице Кыргызстана.

В июне 1940 года поступила на лечебный факультет Киргизского государственного мединститута, который окончила с отличием в июле 1944 года, была сталинской стипендианткой. Участвовала в ликвидации кожвензаболеваний — сифилиса, оспы, малярии.

Благодаря успехам Какиш и еще семерых ее сокурсниц, была впервые открыта клиническая аспирантура для девушек.

Рыскулова сделала несколько важных научных открытий в госпитале для долечивания раненых участников Великой Отечественной войны.

Она обратила внимание на болевой синдром, возникающий после ампутации конечностей, и нашла его причину, защитив кандидатскую диссертацию по технике обработки культи нерва при ампутациях в 1951 году.

Именно Рыскулова впервые в СССР разработала уникальную методику ручного сшивания кровеносного сосуда стенок артерий и вен на сосудосшивающем аппарате.

В 1967 году в Москве защитила докторскую диссертацию.

За свою жизнь опубликовала 250 научных работ, написала 13 монографий и четыре учебника. Рыскуловой принадлежат одиннадцать новаторских изобретений в медицине.

Среди ее учеников — несколько поколений талантливых медиков, в том числе 32 кандидата и семь докторов медицинских наук.

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