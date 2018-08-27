Седьмую золотую медаль на Азиаде принесли Казахстану гимнастки

Это самой молодой состав в истории казахстанской гимнастики, сообщила тренер победительниц.

Казахстанские гимнастки принесли седьмое "золото" в копилку сборной Казахстана. Они стали первыми в командных соревнованиях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Авторами триумфа стали Даяна Абдирбекова, Алина Адильханова и Адиля Тлекенова. Девушки в сумме набрали 159.850 баллов, что и обеспечило команду золотой медалью.

Главный тренер команды по художественной гимнастике Алия Юсупова прокомментировала золотую медаль в командных соревнованиях.

«У меня слов даже нет. Мы боролись до конца. Наши девочки отработали просто как звери. Мы не ставили девочкам задачу обязательно что-то выиграть. Они должны были просто проявить себя по максимуму. Так и было. Они выходили и выжимали из себя все полностью», - говорит Юсупова.

«Я довольна своей командой. Это самой молодой состав в истории казахстанской гимнастики. Этим составом мы вернули золотую медаль в командных соревнованиях в Казахстан. Наши тренировки не прошли даром. Мы счастливы. Спасибо всем большое. Будем бороться за места и в индивидуальных соревнованиях»,- отметила Юсупова.

Второе место у Узбекистана, а третьими стали спортсменки из Южной Кореи.

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