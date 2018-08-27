Массовая драка на свадьбе в Семее: установлены личности участников

Начато досудебное расследование.

Массовая драка на свадьбе в Семее произошла 24 августа. Инцидент был снят на видео и опубликован в соцсетях. По информации УВД города Семей личности участников драки уже установлены, сообщает Zakon.kz со ссылкой на semeyainasy.kz.

По данным управления, по данному делу начато досудебное расследование по статье "Хулиганство".

"24 августа в Семее несколько граждан, находясь на свадебном мероприятии на острове Полковничий, из хулиганских побуждений устроили между собой драку. По данному факту сотрудниками полиции были установлены личности участников происшествия, 6 граждан были доставлены в УВД Семея. Указанными лицами были даны признательные показания", — сообщили в УВД города.

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