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Навальный арестован на 30 суток

Оппозиционер был задержан в минувшую субботу.

Фото : © РИА Новости / Евгений Одиноков27 августа 2018, 21:22

Тверской суд Москвы назначил наказание в виде 30 суток ареста Алексею Навальному по делу о повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"По решению суда Навальному назначено наказание в виде 30 суток ареста", — сказала она.

Навальный был задержан в минувшую субботу. Ему инкриминируется статья о повторном нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ) за несогласованную акцию 28 января. Ранее Тверской суд столицы отказался рассматривать дело и вернул его обратно в полицию для устранения допущенных нарушений. Максимальная санкция по данной статье предполагает до 30 суток административного ареста.


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