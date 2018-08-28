В Алматы на «зебре» насмерть сбили пешехода
Инцидент произошел на улице Щепеткова.
Фото : FORPOST Севастополь28 августа 2018, 00:09
Вечером 27 августа в Алматы на пешеходном переходе насмерть сбили человека, передает Zakon.kz.
ЧП произошло на улице Щепеткова, где Сатпаева переходит в Шаляпина. Автомобиль Lexus ES300 темного цвета сбил мужчину на «зебре».
На месте работают сотрудники полиции. Прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть.
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